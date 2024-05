Ministro della Guerra è un economista 

Mosca. Vladimir Putin ha deciso di affidare il ministero della Difesa ad Andrei Belousov: un alto funzionario del regime privo di una solida formazione militare e che fino a pochi giorni fa era vice premier con incarichi economici. Una scelta che pare piuttosto inconsueta per un Paese in guerra, ma che secondo molti analisti potrebbe essere la conseguenza dell’importanza che il Cremlino affida alla tenuta dell’economia, alla produzione bellica e alla logistica nel suo tentativo di avere la meglio sull’esercito ucraino nella guerra di aggressione. E forse anche un indizio, sostengono, che Putin si prepara ad un lungo conflitto. Ma chi è Andrei Belousov? Del nuovo ministro si sa relativamente poco. Sessantacinque anni, laureato in Economia all’università statale di Mosca “Lomonosov” nel 1981, negli ultimi quattro anni Belousov è stato uno dei vice premier. La sua carriera nella politica che conta inizia nel 2000, quando diventa consigliere del capo del governo. Dal 2008 al 2012, con Putin premier, Belousov guida il dipartimento governativo di Economia e Finanza. Poi diventa ministro dello Sviluppo Economico, incarico che ricopre per un anno, e dal 2013 al 2020 è consigliere economico di Putin al Cremlino. Nel 2020 è nominato primo vice premier nell'esecutivo guidato da Mikhail Mishustin. Andrei Belousov è ovviamente considerato un fedelissimo di Putin.

RIPRODUZIONE RISERVATA