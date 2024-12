Ministri, Regione e sindaci ai cancelli della Portovesme srl 

Portovesme srl atto secondo: dopo la “quiete” della giornata del 23 dicembre durante la quale la linea zinco è stata spenta nel silenzio generale, la “tempesta” della vigilia di Natale con lo scontro a colpi di comunicati tra Glencore e Governo e la scelta dei ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di presentarsi questa mattina ai cancelli della fabbrica di Portovesme per incontrare i sindacati e i lavoratori. Arriverà col ministro del Lavoro Elvira Calderone, il sottosegretario di Stato al Mimit Fausta Bergamotto, la presidente della Regione Alessandra Todde e tutti i sindaci dei Comuni del Sulcis.

Lo scontro

La tensione è altissima, soprattutto dal 20 dicembre quando, durante la visita della delegazione ministeriale finalizzata a certificare lo stato di salute della fabbrica in vista dell’arrivo di un potenziale investitore, è stato comunicato lo stop totale della linea zinco in anticipo rispetto alla data del 31 dicembre annunciata al tavolo del Mimit il 5 dicembre scorso.

Una decisione che ha provocato la reazione unanime di condanna da parte di Governo, Regione e sindacati e la conseguente decisione di organizzare l’incontro ai cancelli della fabbrica per questa mattina. Nelle stesse ore in cui il 24 dicembre è stata annunciata la visita dei ministri, è seguita una nota della Glencore che ha motivato lo stop anticipato «per garantire l'integrità tecnica delle operazioni, la sicurezza del nostro personale e la gestione del rischio di impatto ambientale. La società ha informato le parti interessate in modo trasparente e tempestivo». Immediata la replica del Mimit: «Non è affatto vero che il ministero sia stato informato in modo ‘tempestivo e trasparente. La decisione ha violato in modo palese un accordo intercorso con motivazioni che allo stato appaiono strumentali».

I sindacati

Oggi la nuova tappa di questa vertenza dove i sindacati saranno in prima linea accanto ai rappresentanti di Governo, Regione e Comuni in difesa del destino di oltre mille lavoratori.«Alle parole di biasimo verso la Glencore da parte del ministro devono seguire azioni concrete ed è ciò che ci aspettiamo dall’incontro di oggi, – ha detto il segretario della Cgil Fausto Durante - servono proposte e soluzioni in grado di rilanciare le prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento». Per la Cgil la multinazionale ha dimostrato «di non essere un soggetto credibile e va sanzionata». Anche per Pier Luigi Ledda, segretario regionale della Cisl, la vista di Urso a Portovesme «rappresenta un’occasione cruciale per avviare un dialogo concreto sulle misure da adottare per salvaguardare i posti di lavoro e rilanciare l’economia del territorio. Ma – aggiunge - non possiamo limitarci a incontri simbolici. Servono risposte concrete e interventi immediati. Un piano industriale di lungo termine e una politica industriale ed energetica che non solo preservi i posti di lavoro, ma favorisca nuovi investimenti». Infine, Andrea Lai, segretario regionale della Uil, pone l’accento sulla «necessità di una battaglia senza colori politici per la sopravvivenza non solo di uno stabilimento e delle migliaia di famiglie che vivono grazie a quelle buste paga, ma dell’ultimo baluardo dell’industria in un territorio che ha pagato un prezzo altissimo, dal punto di vista sociale e ambientale. Sicuramente positiva la visita del Governo che, con Regione e i sindacati, condanna l’ennesima fuga in avanti di Glencore.

