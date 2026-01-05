Ministero, risolte 27 crisi industriali 

Da La Perla a Beko, da Coin a Riello, passando per Diageo e Adriatronics: sono alcune delle imprese più note le cui vertenze sono state risolte dal Mimit nel 2025, per un totale di 27 intese raggiunte. E che si sono tradotte in altrettanti accordi di reindustrializzazione e in percorsi strutturati di rilancio produttivo. A trarre il bilancio dell'attività dei tavoli di crisi lo scorso anno è lo stesso ministero delle Imprese e Made in Italy che ricorda come questi accordi abbiano consentito la tutela o la stabilizzazione di oltre 14.260 lavoratori. Ma la Cgil allarga l'orizzonte e lancia piuttosto l'allarme sul fatto che i tavoli di crisi e monitoraggio al Mimit sono più che raddoppiati negli ultimi due anni e si avvicinano a quota cento, coinvolgendo oltre 120mila lavoratori. Per il ministro Adolfo Urso, la risoluzione delle crisi portata a compimento lo scorso anno rappresenta «un traguardo significativo». E spiega che il risultato è stato raggiunto nonostante le vertenze fossero particolarmente complesse, spesso irrisolte da anni e ad alto impatto occupazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA