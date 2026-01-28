Ministeri in campo per fare sintesi fra Dpcm e giostra  

Missione romana per cercare di salvare la Sartiglia. Una corsa contro il tempo visto che a poco più di due settimane dalla manifestazione ancora non ci sono certezze. Il sindaco Massimiliano Sanna e il presidente della Fondazione Oristano Carlo Cuccu ieri sono volati a Roma dove di pomeriggio insieme al deputato Francesco Mura hanno partecipato a un incontro al ministero della Salute.

Sul tavolo l’applicazione delle norme del decreto Abodi e il disperato tentativo di trovare una soluzione per far svolgere la giostra equestre secondo la tradizione: in sicurezza ma senza caschetti e paraschiena per i cavalieri. «Il tema, già presentato nei mesi scorsi e oggetto di un continuo esame da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della Sartiglia, sarà approfondito dal ministero della Salute di concerto con quello dell’Agricoltura e dello Sport e darà luogo a determinazioni che saranno comunicate nel minor tempo possibile».

Tre Ministeri quindi sono al lavoro per cercare una formula che giuridicamente possa valere e riesca a trovare una sintesi fra le esigenze del decreto Abodi e quelle di una tradizione secolare. La delegazione oristanese, forte del parere legale, ha sostenuto la propria posizione rimarcando gli alti livelli di sicurezza che vengono rispettati nello svolgimento della Sartiglia sia per i cavalieri che i cavalli. Nessun’altra dichiarazione, nessuno si sbilancia né si illude ma tutti sperano di poter brindare anche quest’anno alle stelle in via Duomo. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA