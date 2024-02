Minisini è d’oro, Acerenza bronzo nella 5 chilometri 

Prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Doha. L'ha vinta Giorgio Minisini nella finale del solo libero di nuoto artistico. È la seconda conquistata dal fuoriclasse romano in Qatar, dopo l'argento nel singolo tecnico. L'argento è andato allo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu, il bronzo dal colombiano Gustavo Adolfo Sanchez. «Sono felice per la vittoria, per aver cantato l'inno di Mameli come sognavo fin da bambino quando salivo sul letto, avvolto dalla bandiera tricolore, immaginando di essere sul gradino più alto del podio», ha raccontato Minisini.

Sempre nell'artistico, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno staccato il pass per la finale del duet free che si disputerà stamattina alle 12 italiane, le 14 a Doha.

Fondo

La prima medaglia della giornata era arrivata in mattinata dal nuoto di fondo. Domenico Acerenza aveva conquistato il bronzo nella 5 chilometri (a 7 decimi dal successo), con Gregorio Paltrinieri quinto, dopo essere stato a lungo. «Mi dispiace perché era una gara in cui stavo bene. L'arrivo è stato complicato. Nel finale mi sono trovato fermo, con contatti da verificare. Non riuscivo più a nuotare», ha detto Greg. Invece alla fine è stata doppietta francese, con Logan Fontaine primo con 3 decimi sul connazionale Marc-Antoine Olivier.

Pallanuoto

L'Italia è stata sconfitta 15-14 dall'Ungheria, dopo i rigori, nella seconda partita del girone D ai mondiali di pallanuoto in corso a Doha. Gli azzurri erano in vantaggio 9-7 nel finale del quarto tempo ma si sono fatti raggiungere sul 9-9, rinviando tutto ai rigori, dove i magiari si sono imposti 6-5 per il 15-14 finale. Nella classifica del girone, l'Italia è stata scavalcata dall'Ungheria e ha perso l'occasione di accedere direttamente ai quarti, conquistando così il pass olimpico. La squadra di Campagna dovrà attendere gli ottavi per sperare di strappare il biglietto per Parigi. Oggi alle 10 sfida importantissima anche per le ragazze del Setterosa, contro il Canada: anche in questo caso è una sorta di spareggio.

