Minimax vince al Tar, non dovrà chiudere una parte dell’emporio 

Per il Comune di Sestu l’emporio di prodotti per il bricolage Minimax, che sorge sulla ex 131, aveva destinato alla vendita al dettaglio una superficie troppo grande rispetto a quella consentita dall’autorizzazione. E per questo, l’11 aprile, gli uffici avevano ordinato all’azienda la chiusura immediata al pubblico della parte ritenuta in eccesso. Il Tar però, al quale si è subito rivolta la società, ha ritenuto il provvedimento del dirigente comunale immotivato e dunque illegittimo. Tanto che alla fine i giudici lo hanno annullato.

Questo l’esito, in attesa di un eventuale appello al Consiglio di Stato, della mini guerra giudiziaria innescata dall’accertamento eseguito dalla Polizia Locale ad aprile. Verifica che per il Tar non è valida. Il motivo? «A fronte di una norma basata su dati numerici predeterminati – spiegano i giudici -, il cui rispetto è suscettibile di misurazione precisa», il provvedimento impugnato «ha invece ritenuto non rispettato il limite del 75% della superficie totale di vendita basandosi su osservazioni e considerazioni degli agenti di Polizia Locale non suffragate da alcun dato quantitativo specifico».

Per questo – continua il Tar – «in assenza di tali accertamenti e misurazioni, non può ritenersi che il provvedimento comunale sia sorretto da una idonea e completa istruttoria, basandosi esclusivamente sulle osservazioni degli agenti di Polizia Locale e su un materiale fotografico assolutamente limitato e non sufficiente a rappresentare le effettive condizioni della struttura di vendita».

Da qui la sentenza che dà ragione alla Minimax: «Il provvedimento impugnato deve essere annullato».

