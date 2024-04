Minima Iuridica  da venerdì all’Ex-Regio Museo 

“Passavamo sulla terra leggeri come l’acqua”. Norme e pratiche di tutela del paesaggio e dell’ambiente in Sardegna è il titolo del primo appuntamento della nuova edizione di Minima Iuridica, la rassegna dedicata agli aspetti legislativi e alla tutela del paesaggio e dei beni culturali, organizzata dai Musei nazionali di Cagliari. Nell’Ex-Regio Museo, in piazza Indipendenza, venerdì, dalle 17 alle 19, si terrà un incontro a più voci per discutere di buone prassi e normativa di salvaguardia dell’ambiente sardo. Coordinato da Maria Antonietta Mongiu, componente del CdA dei Musei nazionali, che insieme con il direttore Francesco Muscolino cura i seminari di Minima Iuridica, l’appuntamento prevede gli interventi di Enrico Trogu, direttore dell’Archivio di Stato di Cagliari, Gianmario Demuro, professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Cagliari, e Cristina Ornano, presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Le conclusioni sono affidate a Muscolino. «L’obiettivo dei seminari», spiega Mongiu, «è approfondire e divulgare le varie declinazioni tematiche del paesaggio, del patrimonio storico e le relative legislazioni, a partire dall’articolo 9 della Costituzione». Al fine di far crescere le conoscenze della comunità, le relazioni saranno integrate da esempi e riferimenti a casi specifici. (f. r. p.)

