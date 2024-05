Miniescavatore si ribalta, operaio illeso  

Molta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza in un incidente di ieri sul lavoro di fronte all’emiciclo Garibaldi. Dove si trovano i giardini, il capolinea della metropolitana di superficie Sirio e, negli ultimi tempi, sono in corso dei lavori per realizzare un’opera monumentale dedicata ai presidenti della Repubblica sassaresi Antonio Segni e Francesco Cossiga. Intorno a mezzogiorno un operaio era alla guida di un miniescavatore, nell’area riservata all’operazione, quando per cause ancora da accertare il mezzo si è ribaltato. Forse è scivolato in una delle buche già predisposte e, a quel punto, l’operatore ha avuto non poche difficoltà a uscire dall’escavatore che era finito su un fianco. Nessuna ferita per il lavoratore che ha poi provato a far uscire, insieme ai colleghi, il mezzo dalla buca ma senza successo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per gli accertamenti. I lavori sono in capo all’amministrazione comunale.

