Miniere e Unesco, scontro in Consiglio 

Continua a far discutere la mancata partecipazione di Domusnovas alla rete di 17 comuni sulcitani e del Campidano che insieme al Parco Geominerario, alla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara ed alla Federazione speleologica sarda, hanno siglato, il 16 novembre, il protocollo d’intesa per la candidatura alla tutela dell’Unesco del patrimonio storico minerario del Sulcis iglesiente e guspinese, in qualità di paesaggio di eccezionale valore.

Il dibattito

Sollecitata in coda al precedente Consiglio Comunale dalla consigliera di minoranza Anna Maria Di Romano, la sindaca Isangela Mascia aveva elencato nel «mancato ricevimento di informazioni esplicative chieste sul procedimento, nell’obbligo di quote da finanziare e nell’assenza di siti minerari domusnovesi già pronti ad un sfruttamento turistico, le ragioni della mancata adesione al progetto». Nell’ultimo consiglio comunale Anna Maria Di Romano è tornata sull’argomento: «Ho saputo per via di contatti diretti che Buggerru, comune capofila della rete di comuni, ha inviato una nota nel giugno 2022 in cui spiegava tutti i passaggi e gli adempimenti legati al progetto di candidatura. A questa nota non avrebbe fatto seguito nessuna risposta da Domusnovas. Mi è stato detto inoltre che l’adesione prevede una contribuzione di appena 700 euro e che, nonostante tutto, siamo ancora in tempo per partecipare»

La minoranza

Sul tema è intervenuto, sempre per minoranza, anche Massimo Ventura: «Riflettete, credo che Domusnovas in virtù dei tanti siti minerari dismessi di cui dispone non debba perdere quest’occasione. Diamo peso al nostro valore, abbiamo tanti siti da valorizzare per i quali occorrono risorse di cui ora non disponiamo». Il riferimento è ai tanti siti minerari di cui dispone il paese (Sa Duchessa, Reigraxius tra gli altri) ma anche, nello specifico, all’ampio sito di Barraxiutta per il quale recentemente il comune è risultato destinatario di un finanziamento da ben 9,2 milioni di euro, utile alla necessaria bonifica e ad una futura riconversione. Sentiti gli interventi della minoranza la sindaca Isangela Mascia ha affermato: «Sicuramente ci informeremo meglio sul progetto e rifletteremo su una eventuale adesione».

