Miniere e progetto Unesco: «Il nostro paese resta fuori» 

Ha scatenato polemiche via social e tenuto banco anche in consiglio comunale l’assenza di Domusnovas tra i 17 comuni che insieme a Parco Geominerario, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e Federazione Speleologica sarda, hanno siglato, alcuni giorni fa, il protocollo d’intesa per la candidatura all’Unesco del patrimonio storico minerario del Sulcis iglesiente e guspinese.

Della mancata adesione di Domusnovas, comune ricco di siti minerari dismessi (tra gli altri Barraxiutta per il quale arriveranno oltre 9 milioni di euro per la bonifica), ha chiesto conto alla sindaca la consigliera di minoranza Anna Maria Di Romano. «Quando ci siamo insediati - ha spiegato Isangela Mascia - non eravamo al corrente della questione. Abbiamo più volte chiesto delucidazioni anche al comune capofila Buggerru che non sono mai arrivate. Contando anche che c’erano quote da finanziare, abbiamo lasciato perdere anche perché finora non disponiamo di siti pronti per lo sfruttamento turistico».

La sindaca ha anche dato conto di due finanziamenti regionali da 70mila euro (utili alla manutenzione degli immobili comunali e all’impianto fotovoltaico nel municipio) mentre sono state approvate due variazioni di bilancio le cui voci principali sono l’arrivo dalla Regione di 80mila euro per i loculi cimiteriali e il mancato introito di 34 mila dovuto al mancato raggiungimento da parte di alcuni comuni in seno al Plus (non Domusnovas) degli obiettivi posti per l’assunzione di un assistente sociale.