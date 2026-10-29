Miniere di idee Ora Carbonia sogna Cinecittà 

Film, masterclass, mostre, incontri e concorsi. Dall’11 al 15 novembre torna il Carbonia Film Festival, giunto all’11ª edizione, con cinque giorni dedicati al cinema e al coinvolgimento del territorio. Ma l’ambizione va oltre la rassegna: la Regione guarda a Carbonia come possibile polo per la produzione cinematografica, con l’idea di sviluppare cineporti e rapporti con gli studios del settore. Insomma, una piccola Hollywood in Sardegna. «Ci piacerebbe molto», spiega l’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas. E non solo a Carbonia, ma anche a Porto Torres e Ottana. «Il filo conduttore è rivitalizzare quei luoghi legati alla tradizione mineraria e industriale, trasformandoli in poli culturali. In questa legislatura stiamo investendo anche per creare una sorta di Cinecittà».

Progetto

Si parte da un evento consolidato, quello del centro sulcitano che per cinque giorni «diventa davvero il centro di quel mondo attrattivo, e deve diventare anche un set che genera una prospettiva per il territorio», aggiunge l’assessora. Dalla Fabbrica del Cinema al Cine Teatro Centrale, passando per piazza Roma, il Museo del Carbone e il Palazzetto dello sport, il programma propone proiezioni, murales, esposizioni fotografiche, musica e convivialità. La manifestazione, promossa dal Csc Carbonia della Società Umanitaria, può contare su 100mila euro di finanziamenti. L’obiettivo è coinvolgere il tessuto socio culturale della città e gettare le basi per la crescita di un settore che porta nel Sulcis registi italiani ed europei. «Abbiamo coinvolto scuole, associazioni culturali e sistema museale», racconta Moreno Pilloni, direttore del Csc Carbonia. «È il risultato di un percorso consolidato negli anni, mantenendo un forte legame con il territorio». Un rapporto che si traduce anche in ricadute economiche: «Oltre alle professionalità a chilometro zero, che si sono formate anche alla Fabbrica del Cinema, c’è il coinvolgimento di hotel, ristoranti e agenzie di viaggio per l’accoglienza degli ospiti».

L’obiettivo

Lo scorso anno il festival ha registrato 4.500 presenze, per questa edizione l’obiettivo è cinquemila. «Il festival –dice l’assessora alla Cultura di Carbonia Giorgia Meli – è un investimento che ci permette di proporre una nuova narrazione: per quei cinque giorni diventiamo una città d’arte».

Spazio anche alle produzioni sarde: il 13 saranno presentati tre corti di autori isolani, che dialogheranno con il pubblico, e il 15 sarà la volta dei lavori della Documentary School dell’Università di Cagliari. Poi la premiazione, con cinque titoli italiani in gara, e la performance del cantautore Dimartino, accompagnato da Fabrizio Cammarata.

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