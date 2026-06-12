Miniere da salvare, la storia continua 

Salvare il cuore delle miniere: è l’obiettivo dell’associazione Pozzo Sella, che compie venticinque anni di attività. Il gruppo di Iglesias ha la sede storica nel sito minerario dal quale prende il nome, a Monteponi, e quest'anno promuoverà iniziative per celebrare la ricorrenza. La battaglia di Giampiero Pinna, che fondò l'associazione e diede vita al Parco geominerario e al Cammino di Santa Barbara, rimane una grande vittoria che ha restituito alla città mineraria lustro e prestigio. Oggi alle 15.30, nella sede, l'associazione Pozzo Sella organizza un convegno per raccontare la nascita e l'evoluzione della associazione e i passi in avanti del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna. Sarà proiettato il film/documentario “Un anno sottoterra” e ci sarà il regista Enrico Pitzianti. Racconta la lotta di Giampiero Pinna, che visse per un anno nella miniera di Monteponi, Villa Marina, mobilitando l'attenzione sulla realizzazione del Parco geominerario. L'associazione Pozzo Sella, che ha 130 soci, ricorda quella battaglia e la determinazione di un uomo lungimirante che segnò il futuro del territorio.

Il presidente

«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti - commenta il presidente dell’associazione, Massimo Sanna -, dei traguardi e dell'avvio di importanti strategie di sviluppo per l'associazione e per il Parco geominerario. Sono in programma convegni e incontri con illustri ospiti, visite guidate e spiegazioni approfondite da parte dai nostri minatori, la conoscenza di Pozzo Sella e un approfondimento sulle dinamiche di sviluppo di un sito minerario fra i più produttivi nel territorio. Un viaggio alla riscoperta di antiche risorse fra storia, paesaggi e architetture. Lavoriamo intensamente ogni giorno per non dimenticare la storia di questa terra con le scuole, le associazione e le istituzioni e diamo il nostro contributo affinché il Parco geominerario sia pienamente operativo. Uno sforzo comune per costruire - conclude Sanna - un futuro migliore per le aree minerarie dismesse della Sardegna».

Il gruppo

Giampiero Pinna, dirigente minerario scomparso a 72 anni nell’ottobre del 2022, fondò l'associazione per valorizzare le aree minerarie dismesse con l'istituzione del Parco geominerario, riconosciuto dall'Unesco. L'associazione, tempo fa, promosse anche l'iniziativa sulle tesi di laurea relative alle aree minerarie, che furono discusse dai laureandi nelle proprie città o paesi di residenza, promuovendo la partecipazione della popolazione e delle istituzioni. Creare cultura e diffondere conoscenza per un patrimonio minerario da consegnare alle nuove generazioni, agli studiosi, illuminando il crepuscolo di un'epoca che fu per la Sardegna una fase di progresso e speranze.

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