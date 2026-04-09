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Orani.
10 aprile 2026 alle 00:27

“Miniera verde-blu”, piano di sostenibilità urbana 

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Progetto innovativo sulla sostenibilità urbana a Orani con 892 mila euro. Si chiama “Miniera verde-blu” e mira a rendere il paese più sostenibile tramite un sistema integrato che unisce natura e tecnologia per migliorare la qualità della vita. Nel concreto, la trasformazione delle aree verdi avverrà seguendo tre elementi chiave: il verde (parchi, alberi e corridoi ecologici), il blu con sistemi per la raccolta e il riuso dell’acqua piovana anche per l’irrigazione e, terzo elemento, la tecnologia, attraverso sensori e piattaforme digitali per gestire le risorse. Il progetto prevede il collegamento tra numerose aree naturali, una rete ecologica diffusa, favorisce la biodiversità e regola gli effetti del caldo. L’acqua piovana viene recuperata e riutilizzata, riducendo gli sprechi e ottimizzando l’irrigazione. «La Miniera verde-blu collegherà aree naturali con corridoi ecologici, l’acqua piovana non verrà sprecata, e si useranno sensori per monitorare aria, acqua e biodiversità. I cittadini saranno coinvolti anche attraverso piattaforme digitali», dicono dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ziranu. Il risultato del progetto è quello di ottenere aria più pulita, meno caldo, maggiore biodiversità, risparmio di acqua e spazi più vivibili. (g. pit.)

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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