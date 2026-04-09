“Miniera verde-blu”, piano di sostenibilità urbana 

Progetto innovativo sulla sostenibilità urbana a Orani con 892 mila euro. Si chiama “Miniera verde-blu” e mira a rendere il paese più sostenibile tramite un sistema integrato che unisce natura e tecnologia per migliorare la qualità della vita. Nel concreto, la trasformazione delle aree verdi avverrà seguendo tre elementi chiave: il verde (parchi, alberi e corridoi ecologici), il blu con sistemi per la raccolta e il riuso dell’acqua piovana anche per l’irrigazione e, terzo elemento, la tecnologia, attraverso sensori e piattaforme digitali per gestire le risorse. Il progetto prevede il collegamento tra numerose aree naturali, una rete ecologica diffusa, favorisce la biodiversità e regola gli effetti del caldo. L’acqua piovana viene recuperata e riutilizzata, riducendo gli sprechi e ottimizzando l’irrigazione. «La Miniera verde-blu collegherà aree naturali con corridoi ecologici, l’acqua piovana non verrà sprecata, e si useranno sensori per monitorare aria, acqua e biodiversità. I cittadini saranno coinvolti anche attraverso piattaforme digitali», dicono dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ziranu. Il risultato del progetto è quello di ottenere aria più pulita, meno caldo, maggiore biodiversità, risparmio di acqua e spazi più vivibili. (g. pit.)

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