Miniera aperta all’inclusione 

Il piano di rilancio della miniera di Funtana Raminosa procede spedito, in perfetta sinergia fra Comune di Gadoni, Igea e Regione. Il sito diventa luogo di inclusione sociale ed è accessibile a chi vive patologie invalidanti. Nell’area mineraria, dopo il successo del progetto “La montagna nascosta” portato avanti lo scorso anno da Comune e Uici provinciale di Nuoro (Unione italiana ciechi e ipovedenti) sono in corso visite spontanee di decine di turisti non vedenti.

Il progetto

«La collaborazione col Comune - spiega il presidente Uici, Gianni Marongiu - è nata nei mesi scorsi grazie al sostegno della nostra socia Graziella Boi che, proponendo di far vivere l’esperienza della miniera a noi ciechi, ha trovato piena disponibilità dalle istituzioni locali. Non abbiamo perso tempo, accogliendo positivamente il tutto e avviando il progetto “La montagna nascosta” che ora puntiamo a replicare, interpretando i crescenti dati delle visite spontanee». Marongiu è soddisfatto dai tour fra le incantevoli gallerie e i vicini scorci del Flumendosa. «Grazie ai racconti e alle spiegazioni degli ex minatori che oggi sono delle eccellenti guide - aggiunge - abbiamo potuto rivivere ciò che il sito ha rappresentato per la popolazione locale e non solo. Ma è stato ugualmente emozionante vivere il tour in canoa lungo il fiume a ridosso del paese. Un luogo magico, soprattutto una medicina che aiuta rigenerarsi e superare le difficoltà».

Il Comune

Importante il supporto del Comune, grazie allo stanziamento di fondi alla Uici per contribuire alle spese di trasporto da Nuoro al paese per i visitatori. «Il Comune - dice Marongiu - ha mostrato una forte sensibilità, non solo nel supportarci con una grande accoglienza, ma anche sostenendoci nei trasporti. Siamo una grande famiglia che conta ben 397 soci e alla luce di questi dati puntiamo ad implementare la nostra collaborazione».

L’ex minatore

Entusiasta il vice sindaco Gino Campus, ex minatore, fra le guide del sito: «Vedere la felicità degli amici ciechi e ipovedenti è stato emozionante. Stiamo lavorando tanto per rendere maggiormente attrattivo e fruibile il sito, insieme all’intera area del Flumendosa. Fondamentale è il supporto degli ex colleghi Antonio Venier, Gianni Angius, Franco Moro che dedicano il loro tempo libero alle visite, insieme all’amico Lello Moi, nonché dell’ufficio turistico comunale».

Campus guarda avanti. «Accogliere nuovamente comitiva gli amici non vedenti è stato bellissimo - conclude - per questo siamo disponibili a ragionare su una collaborazione più ampia con la Uici, a partire dai prossimi mesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA