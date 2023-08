«Minibus e tratte su domanda, così si riducono costi e problemi  per chi vuole scoprire l’Isola» 

«È bellissimo visitare i paesi dell’interno, ma chi deve prendere i mezzi pubblici per arrivarci, spesso rinuncia perché il gioco non vale candela. Dopo un lungo viaggio restano poche ore per vedere tutto», dice Alessio Moro, economista dell’Università di Cagliari. «Ma a prescindere dai trasporti, guardi, resta il fatto che l’Isola è grande, il centro della regione è più o meno montuoso e le strade non aiutano».

C’è un modo per rendere meno faticosa la trasferta di chi utilizza i pullman?

«L’alternativa, secondo me, sarebbe un trasporto con mezzi meno pesanti. Bus più piccoli e mobilità su domanda, con tratte ritagliate sulle richieste che d’estate, o in occasione di eventi come ad esempio Cortes Apertas, cambiano, e quindi servite nel momento in cui la domanda si crea. Penso a modalità di acquisto dei biglietti online in cui, con ragionevole anticipo di qualche giorno, la tratta viene riempita. Allo stesso modo si potrebbe avere un servizio di quel tipo per i residenti».

Lei descrive la mobilità del futuro.

«È certamente un discorso di lungo periodo. Arst, negli anni, ha fatto investimenti molto grossi su un parco macchine che non può cambiare dall’oggi al domani. Ma di questa flessibilità si potrebbe cominciare a parlarne, perché in futuro la mobilità sarà sempre più sulla domanda a breve termine e dovrà rispondere a fluttuazioni repentine della domanda stessa, che cioè cambiano da un giorno all’altro, dovute appunto alla stagionalità o ad eventi. Tornando all’esempio di Cortes Apertas: in coincidenza con alcune date, nel weekend la domanda può diventare esponenzialmente più elevata».

Ammette però che si tratta di un discorso di lungo periodo.

«È così, e un ruolo fondamentale spetta alla Regione che deve avere una visione e sostenere una programmazione con un arco temporale lungo. In altre parole, la Regione potrebbe cominciare a valutare assieme all’Arst una flessibilità di questo tipo, perché gli investimenti che si fanno sui mezzi sono pluriennali e determinano il parco auto che l’azienda avrà nei prossimi anni».

In attesa dell’arrivo di mezzi più agili e di tratte più sostenibili, non resta che rassegnarsi al sacrificio delle grandi distanze…

«La distanza fisica e la tipologia delle strade sono quelle, e a prescindere dai trasporti pubblici, andare da Cagliari a Dorgali comporta comunque tempi e costi di spostamento abbastanza elevati. Attenzione, però, non è che altrove si faccia molto meglio: anche a Palma di Maiorca, per esempio, non ho visto tanto trasporto pubblico agile, i bus sono come quelli dell’Arst. La differenza è che il nostro territorio, nel centro della regione, è più o meno montagna, con strade che penalizzano fortemente questo tipo di mezzi».

Se anche la Regione si decidesse a ragionarne con Arst, passerebbero anni prima che le cose cambino.

«Per questo dico che è un ragionamento che si deve iniziare a fare. Il problema è che la politica tende a ragionare a breve, se non a brevissimo, e non ha interesse a fare qualcosa che vada al di là del proprio mandato; mentre questi sono ragionamenti che andrebbero fatti con una certa visione, con una programmazione pluriennale che riveda le tratte, valuti un parco mezzi più funzionale e decida gli investimenti». (p.s.)

