Mini-rimpasto con il settimo assessorato 

Una settima poltrona nell’esecutivo di piazza Cellarium che apre nuovi scenari nella maggioranza al governo di Selargius. La novità è stata introdotta dal recente aggiornamento dello Statuto comunale, con tanto di articolo a sé che porta a sette il numero massimo di assessorati, un posto in più rispetto al numero attuale di delegati del sindaco. Mossa utile per dare risposta alla Lega, l’unica forza politica in maggioranza rimasta da inizio consiliatura senza rappresentante nell’esecutivo, e che a cascata allarga il discorso sul posto rimasto vuoto dopo l’arresto dell’ex assessore all’Ambiente Gigi Gessa.

Silenzio

Sulla “bandiera” del settimo assessorato il sindaco Gigi Concu non si espone. «È un discorso che deve essere affrontato con tutta la maggioranza, non decido io a chi deve andare», si limita a dire Concu. Nessun cenno a partiti o liste che lo sostengono da quasi quattro anni, anche se l’unica forza politica rimasta senza ruoli apicali è la Lega, rappresentata in Comune dalla consigliera Marianna Mameli (da sola dopo l’uscita dal gruppo leghista di Gennaro Fuoco, esponente di Futuro nazionale di Vannacci, passato al Misto).

Da sostituire

Un’operazione che non esclude un eventuale mini rimpasto in Giunta. Sicuramente c’è da riassegnare l’assessorato guidato sino a poche settimane fa dall’ormai ex assessore Gigi Gessa, che resta sempre una casella di Sardegna al Centro 20Venti, rappresentato ora in Consiglio comunale da Giuliano Palmieri. «Non è mia intenzione tenere le deleghe di Ambiente, Viabilità, e Servizi tecnologici, sino a fine consilitaura», ribadisce il sindaco, che già nei giorni scorsi ha accennato in Consiglio comunale la nomina a breve di un sostituto di Gessa in Giunta. «In questi giorni incontrerò il partito per capire e decidere insieme quale sia la figura migliore da nominare alla guida degli assessorati di cui temporaneamente mi sto occupando io».

Il presidente lascia?

Nella discussione sui nuovi assetti nell’esecutivo rientra anche un possibile cambio nella presidenza del Consiglio. Anche questo Concu lo ha annunciato fra le righe in una recente riunione dell’assemblea civica: «Dopo l’approvazione dello Statuto aggiornato incontrerò i gruppi consiliari uno per uno».

Confronto

Un confronto necessario dopo la votazione sulla sfiducia a Tonino Melis, respinta ma con due voti segreti anomali emersi in maggioranza: un’astensione e un sì alla revoca dell’attuale presidente che sono un chiaro segnale di malumori nel centrodestra sulla gestione del Consiglio.

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