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San Vito.
09 settembre 2026 alle 00:35

Mini parcheggi al posto di ruderi abbandonati in via Nazionale 

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Acquisire (tramite esproprio) i vecchi ruderi abbandonati nel centro di San Vito, demolirli e realizzare mini parcheggi. Il progetto avviato quasi 4 anni fa dalla Giunta comunale presieduta da Marco Antonio Siddi ha portato il primo risultato: è stata inaugurata un’area per la sosta in via Nazionale, vicino a piazza Sardegna (fronte via Garibaldi), dove sino a pochi mesi fa sorgeva un edificio disabitato. Si potrà lasciare l’auto in sosta per 60’.

L’opposizione esprime sconcerto: «Oltre 120mila euro per soli tre posti auto», sottolinea il capogruppo Alberto Cuccu, «per di più in curva, è uno schiaffo ai cittadini». Per Cuccu si tratta di «un investimento stratosferico per un risultato del tutto insufficiente e, quel che è peggio, potenzialmente pericoloso per la sicurezza stradale». Secondo l’opposizione «siamo di fronte all’ennesimo capolavoro di approssimazione e spreco di risorse. Con una cifra del genere si sarebbero potuti finanziare interventi più urgenti per il territorio». Il sindaco Siddi respinge le accuse: «C’è uno specchio per entrare e uscire, nessuno ha avuto difficoltà. È vero, costano, soprattutto se è un ente pubblico a fare i lavori. Ma anche quattro o cinque parcheggi fanno la differenza se, in centro, rendono il traffico più fluido e il paese più decoroso». (g. a.)

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