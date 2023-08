Mini Fastnet da eroi per Mureddu e Farci 

Sono pochi quelli che affrontano l’oceano con un piccolo Mini 650. Francesco Farci e Pietro Mureddu non solo hanno avuto il coraggio di farlo, ma lo hanno fatto al loro esordio in Atlantico, arrivando secondi nella più dura delle regate, il Mini Fastnet, che si tiene sul percorso più temuto dai velisti: dalla Francia, sino al famoso scoglio al largo dell’Irlanda, teatro delle più grosse depressioni dell’Oceano Atlantico: «Quello che alle elementari non sapevi neanche dove fosse», dice Pietro, «a sapevi già che era una pietra miliare».

La sorte ha riservato loro insolite condizioni leggere, quasi mediterranee, ideali per la loro piccola vecchia barca. All’arrivo, dopo 600 miglia, si sono presentati secondi tra le barche di serie. Un risultato incredibile che non è sfuggito ai francesi, grandi maestri della navigazione oceanica.

Se Pietro si considera oceanico occasionale, Francesco invece ha le idee tanto chiare quanto bellicose: «Ora parteciperò alla Minitransat e sarà il coronamento di un sogno che dura da tre anni. Mi aspettano belle planate sulle onde oceaniche. Nella mia barca ci saranno dei sensori oceanografici che raccoglieranno dati per monitorare lo stato di salute dell’Atlantico e serviranno per un progetto scientifico seguito dalla biologa Arianna Liconti». La Minitransat è una regata per solitari su piccole imbarcazioni di 6,50 metri che partirà da Les Sable d’Olonne, con arrivo a Guadalupa. Farci parteciperà con Gintonic, la sua vecchia e fidata barca

RIPRODUZIONE RISERVATA