Mini escavatore distrutto in un raid incendiario 

Il miniescavatore a servizio di un’impresa edile è stato distrutto dalle fiamme all’una e mezzo della notte tra sabato e ieri. Era in sosta all’interno di un cantiere (recintato) per la realizzazione di un’opera pubblico al centro di Orune. Il fuoco l’ha divorato in pochi minuti e le squadre dei vigili del fuoco, arrivate dalla sede del comando provinciale di Nuoro, hanno potuto soltanto domare le fiamme e occuparsi delle operazioni di bonifica andate avanti nei minuti successivi al loro intervento. Dai primi rilievi effettuati dai tecnici del personale del 115 non si esclude la natura dolosa, che è la pista privilegiata dai carabinieri della compagnia di Bitti richiamati sul posto. Ieri mattina il miniescavatore, del valore di qualche migliaio di euro, è stato posto sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro ed è stato compiuto un sopralluogo da parte del personale della stazione dei carabinieri del paese. Gli investigatori hanno ascoltato il titolare della ditta e alcuni dipendenti per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti e fugare ogni dubbio sull’origine dell’incendio che riporta alla ribalta le troppe notti di fuochi dolosi che, anche nel recente passato in Barbagia, hanno coinvolto i cantieri pubblici. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA