Mini discarica vicino all’asilo di via Piria 

Non sono passati di certo inosservati i due estintori che sono stati abbandonati in un campo incolto vicino alla scuola dell’infanzia di via Piria. A segnalarli alcune mamme che, preoccupate, denunciano l’accaduto, evidenziando come anche quello spazio vicino al luogo dove i propri figli passano la maggior parte del tempo stia diventando una discarica. C’è chi spera, visti i tanti polmoni verdi in città, che anche quello spazio venga riqualificato e messo a disposizione della comunità.

Ma gli estintori non sono gli unici rifiuti abbandonati nelle strade di Quartucciu: in piazza del Crocifisso, a pochi metri dal municipio e in pieno centro è stato lasciato uno scaldabagno. Per non parlare dei numerosi sacchi “dimenticati” nelle campagne di Sant’Isidoro in questi giorni di festa. «Peccato», dicono i quartuccesi, «le telecamere se funzionanti non riprendano mai gli autori di questi gesti».

