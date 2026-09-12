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Quartucciu
13 settembre 2026 alle 01:30

Mini discarica in via Quartu, indagini aperte 

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Via Quartu è ormai bersaglio continuo da parte di chi abbandona i propri rifiuti a Quartucciu. Nei pressi di una cabina elettrica, infatti, sono stati lasciati sacchi di spazzatura, cassette, cartoni e altri materiali. Intanto, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un nuovo sopralluogo alla ricerca di elementi che possano consentire di risalire ai responsabili.

«Stiamo procedendo con l’attività di monitoraggio e con le indagini – spiega l’assessore con delega alla Polizia municipale Cristian Mereu –. Dopo il risultato di via Michele Valle, con l’individuazione del responsabile, stiamo approfondendo altre situazioni sulle quali sono in corso accertamenti del Corpo». Tra queste c’è proprio via Quartu. «Siamo al corrente dei casi ricorrenti in via Quartu in prossimità della cabina elettrica. In questi giorni è stato effettuato un ulteriore sopralluogo - aggiunge Mereu - per verificare la presenza di elementi utili all’interno dei sacchi dell’immondizia».

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