Mini discarica dietro la cabina elettrica 

In via Puccini, a Quartucciu, l'angolo di marciapiede dove c'è la cabina elettrica è diventato un ricettacolo di rifiuti. La particolarità, però, è che non sono quelli classici, bensì materiale ingombrante e pericoloso. Da qualche settimana hanno fatto la loro comparsa sedie di metallo, un frigo e persino una bombola del gas. Mentre il frigo è stato ritirato, gli altri rimangono e da qualche giorno si è aggiunto un grande trolley.

Chi abita in zona scommette che si tratta di un incivile seriale che già da qualche tempo abbandona rifiuti ingombranti vicino alla cabina elettrica. «Dopo che vengono ritirati dagli operatori ecologici, puntualmente passano pochi giorni e ne compaiono altri», afferma Emilio Marroccu, abitante della vicina via Vivaldi, «quello che più ci preoccupa è la presenza della bombola del gas proprio vicino alla cabina. Può essere molto pericoloso. Per il resto, ci vogliono controlli affinché questa persona venga sanzionata». (st. la.)

