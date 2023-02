Mini cartelle, sì alla rottamazione 

Cartelle esattoriali sotto i mille euro? A Lanusei la Giunta guidata dal sindaco Davide Burchi ha optato per la rottamazione delle mini cartelle. La possibilità, offerta dalla legge di bilancio, è valida solo per le cartelle sotto i mille euro, per importi superiori rimane invece invariata.

Per queste mini cartelle dei tributi comunali - Tari, Imu, contravvenzioni etc - sarà possibile non pagare gli interessi e vedersi ridotto l’importo dovuto. Questa riduzione vale solo per cartelle che rientrano tra il 2000 e il 2015.

La decisione

La ratio che ha mosso l’amministrazione comunale di Lanuesi è quella di venire incontro ai contribuenti e cercare di chiudere quante più posizioni possibili tra quelle ancora aperte.

L’assessora comunale, Francesca Loi, spiega: «È stata una scelta opzionale, possibile grazie alla legge di bilancio, che abbiamo scelto di percorrere per venire incontro ai cittadini in un momento di particolare difficoltà e di rincari. In questo modo, stralciando gli interessi sulle mini cartelle, diamo la possibilità ai cittadini di regolarizzare posizioni ancora aperte, risparmiando. Inoltre, la quota degli interessi non è così importante rispetto alla previsione delle entrate».