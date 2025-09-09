VaiOnline
Carbonia.
10 settembre 2025 alle 00:23

Mini car fuori uso in cimitero: «Disagi per disabili e anziani»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da circa un mese non è per nulla facile per i visitatori anziani o disabili che si recano in cimitero, spostarsi per far visita alle tombe dei propri cari: è fuori uso la golf car, il mezzo che consente di essere condotti sino alle zone più alte e difficili da raggiungere per chi ha gravi problemi di deambulazione. Il piccolo veicolo è in uso al camposanto da anni e ha rivelato sempre la sua utilità quando a richiederne l’uso, ovviamente gratuito, sono state le persone di una certa età oppure chi è costretto a muoversi col sostegno di deambulatori e bastoni. Alcuni camminamenti, inoltre, restano in condizioni precarie. La società municipalizzata Somica che gestisce i cimiteri del Comune di Carbonia, ha già formalmente segnalato il guasto all’amministrazione comunale. Ma resta in attesa di capire se e soprattutto quando il piccolo mezzo verrà riparato: «Situazione inaccettabile – tuona anche Davide Cani, pensionato – molti anziani stanno rinunciando a recarsi in cimitero, e pertanto non si avvalgono nemmeno dei servizi dei fiorai, perché non possono servirsi della mini car: una vergogna non essere riusciti a provvedere per tempo». Ma quando la mini car verrà ripristinata, potrebbe presentarsi un altro problema: il veicolo veniva guidato di volta in volta a seconda dei turni dai dipendenti della Somica ma la società patisce una contrazione di personale. Il rischio è che alla guida del veicolo non ci sarà nessuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 