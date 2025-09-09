Mini car fuori uso in cimitero: «Disagi per disabili e anziani»  

Da circa un mese non è per nulla facile per i visitatori anziani o disabili che si recano in cimitero, spostarsi per far visita alle tombe dei propri cari: è fuori uso la golf car, il mezzo che consente di essere condotti sino alle zone più alte e difficili da raggiungere per chi ha gravi problemi di deambulazione. Il piccolo veicolo è in uso al camposanto da anni e ha rivelato sempre la sua utilità quando a richiederne l’uso, ovviamente gratuito, sono state le persone di una certa età oppure chi è costretto a muoversi col sostegno di deambulatori e bastoni. Alcuni camminamenti, inoltre, restano in condizioni precarie. La società municipalizzata Somica che gestisce i cimiteri del Comune di Carbonia, ha già formalmente segnalato il guasto all’amministrazione comunale. Ma resta in attesa di capire se e soprattutto quando il piccolo mezzo verrà riparato: «Situazione inaccettabile – tuona anche Davide Cani, pensionato – molti anziani stanno rinunciando a recarsi in cimitero, e pertanto non si avvalgono nemmeno dei servizi dei fiorai, perché non possono servirsi della mini car: una vergogna non essere riusciti a provvedere per tempo». Ma quando la mini car verrà ripristinata, potrebbe presentarsi un altro problema: il veicolo veniva guidato di volta in volta a seconda dei turni dai dipendenti della Somica ma la società patisce una contrazione di personale. Il rischio è che alla guida del veicolo non ci sarà nessuno.

