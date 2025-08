Mini Candelieri, in scena i bambini 

I mini-candelieri, o della vocazione precoce: 259 portatori baby, e centinaia di parenti, gremianti e fan a fare ala, ieri tra Porta Sant'Antonio, Corso Vico e piazza Santa Maria, hanno animato l'evento che prelude di nove giorni la Faradda. Venti piccoli gremi, composti da bambine e bambini, capitanati dalla mascotte Enea Casu, Ortolano di appena tre anni, e già contagiato dalla febbre Discesa. "Ormai dice solo Fallu baddà" affermano i genitori Francesco e Lidia. La danza del cero, dal peso di poche decine di kg, fatto ruotare e spostare con le movenze della classica "samba", viene spesso guidata dalle giovanissime, 25 in tutto, di cui 5 appunto al timone come Alessia Murgia. «Se i maschi non fanno quello che dico- afferma- gli urlo contro». Gabriele Delogu invece, 10 anni, anche lui guida, è l'erede di una famiglia che da sempre orchestra i balli con il bora-bora e che ha imparato osservando il fratello: «Sono capo candeliere da 5 anni ma mi emoziona sempre». La Discesa dei Mini-Candelieri esprime non solo i futuri portatori del cero ma anche l'arrivo dei nuovi cittadini sassaresi. Giorgio, ad esempio, originario delle Filippine, a 5 anni si dice certo che da adulto sarà un orgoglioso gremiante dei Piccapietre. C'è poi Francesco, che indossa il copricapo sardo, aggiungendo un tocco di fierezza isolana alla festa sassarese: "Ci tengo alla tradizione". La colonna dei Candelieri raggiunge in tarda serata Santa Maria per la consegna dei premi, il saluto del sindaco Giuseppe Mascia e la benedizione del Padre Guardiano Salvatore Sanna. Gioia e confusione incontenibile tra i bambini, minuta anticipazione della Festha Manna del 14 agosto.

