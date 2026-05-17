Mingioni fiducioso: «Possiamo farcela» 

Villacidro. La vittoria per 0-2 mette il Bonorva in una posizione di netto vantaggio sulla Villacidrese, chiamata invece a fare l’impresa la prossima domenica. Nulla è ancora perduto secondo Diego Mingioni, tecnico della Villacidrese, che sottolinea la prestazione positiva della sua squadra contro una compagine di livello: «È stata una partita tosta contro un avversario forte che ha capitalizzato al meglio le occasioni avute nel corso del primo tempo. A noi è mancato proprio quel cinismo che loro hanno avuto. Sono contento della prestazione dei ragazzi che hanno saputo reagire e hanno avuto diverse palle gol per accorciare, senza dimenticare il gol annullato ad Atzei nel primo tempo. Andare sotto 0-2 nei primi 45 minuti poteva significare prendere un’imbarcata nella ripresa; invece, siamo rimasti vivi e dentro la partita. La gara di ritorno sarà dura, servirà un’impresa».

Entusiasmo ma con la consapevolezza che ci sono ancora novanta minuti da giocare sul fronte opposto. Michele Pulina, allenatore del Bonorva, resta soddisfatto della prova della sua squadra al Comunale di Villacidro: «Credo sia stata una gran partita tra due ottime squadre. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno avuto l’approccio giusto sin da subito. Non era facile venire a Villacidro e imporre la nostra idea di gioco, che ci ha già portato a giocare partite di questo calibro. Abbiamo legittimato la vittoria in questi primi 90 minuti e potevamo anche segnare il terzo gol nel finale di gara. Anche la Villacidrese ha avuto le sue occasioni ed è giusto menzionarlo. Eravamo consapevoli della nostra forza e siamo stati in grado di ottenere un buon vantaggio, anche se in novanta minuti può succedere di tutto».

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