Mingioni e il Carbonia si separano 

Carbonia. Ora la situazione del Carbonia è da crisi nera. Da ieri Diego Mingioni, 34 anni, non è più l’allenatore del club. Il tecnico ha rescisso in modo consensuale il contratto con la società, che da settimane attraversa un periodo economico complicato. Una situazione andata peggiorando da giugno, quando la società e Mingioni avevano raggiunto l’accordo per la prossima stagione in Eccellenza.

È successo invece che la non florida situazione finanziaria e la partenza proprio in questi giorni della grande maggioranza dei calciatori, abbiano indotto l’allenatore a prendere decisioni amare: «Mi piange il cuore», dice, «ma il progetto che mi era stato prospettato, cioè una stagione simile a quella precedente in cui abbiamo fatto cose egregie, sta mutando radicalmente. Ho atteso sino all’ultimo, mi dispiace per i ragazzi che hanno aspettato sino alla fine prima di trovare altre soluzioni». A questo punto si profila l’ipotesi concreta che il Carbonia inizi la stagione in modo prevalente con la Juniores e tutti i rischi connessi: ovvero un torneo (che costa non meno di 200mila euro) votato alla salvezza. Con Mingioni hanno risolto il contratto anche i suoi più stretti collaboratori Federico Cocco, Andrea Defraia, Fabrizio Manca. Il presidente Stefano Canu ammette che «stiamo attraversando un periodo difficile, lotteremo senza arrenderci e siamo aperti a ogni soluzione, tuttavia due fatti sono incontestabili: la squadra è iscritta al campionato e il settore giovanile è una priorità».

Sinora nulla di concreto, intanto, dai gruppi imprenditoriali che in queste settimane hanno palesato la volontà di prelevare il club.

