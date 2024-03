Mingioni: «Carbonia insicuro ma ne usciremo» 

Carbonia. «No, non è davvero un buon momento». Ricorre a un eufemismo il tecnico Diego Mingioni per descrivere le condizioni del Carbonia, che allena da quattro mesi e ha visto precipitare al terzultimo posto in Eccellenza dopo la nuova sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Villasimius. Cioè a dieci punti di distanza dalla quota minima necessaria almeno per accedere agli spareggi salvezza. E domani i minerari sono attesi a La Maddalena dalla squadra prima in classifica.

La paura

In Promozione scenderanno quattro squadre: la sfida, ora, è evitare la retrocessione diretta. Eppure il Carbonia dei primi mesi non era così inguaiato: «Siamo entrati in un circolo vizioso di insicurezza e paura», analizza l’allenatore, «ma i ragazzi hanno valori tecnici tali da sapere come uscirne e spesso lo dimostrano col gioco: la sconfitta a Bosa è assurda perché la gara l’abbiamo dominata noi, col Villasimius è andata ancora peggio perché hanno influito gli episodi. In sostanza, si è finito per perdere partite che si potevano vincere».

Il finale

Sette turni, ventuno punti, sono ancora un bottino cui dare la caccia: «Nulla è perduto», conclude Mingioni, che al Carbonia ha rilevato Maurizio Ollargiu lo scorso autunno «perché proviamo a fare sempre un certo tipo di calcio ragionato che quando siamo rimasti lucidi ha pagato». Da adesso in poi è di nuovo caccia al Bosa e al Calangianus.

RIPRODUZIONE RISERVATA