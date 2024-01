Minestra sul vetro che protegge la Gioconda 

Parigi. Attiviste ambientaliste hanno versato della zuppa sul vetro blindato che protegge la Gioconda al Museo del Louvre, a Parigi. Due donne hanno oltrepassato la barriera che protegge il quadro più famoso del mondo dopo aver lanciato il contenuto di buste che avevano con sé - una minestra o una zuppa - contro la protezione trasparente. Le due militanti indossavano una t-shirt con la scritta “Risposta alimentare".

Una ha gridato: Cosa c'è di più importante?”, l'altra: Il nostro sistema agricolo è malato. Entrambe, dopo aver urlato ripetutamente le loro frasi, hanno alzato la mano destra, mentre gli addetti del Louvre chiedevano ai presenti di evacuare i locali. Contemporaneamente sono stati portati dei pannelli neri che - pochi secondi dopo l'azione - hanno coperto la scena alla vista dei presenti, a telecamere e cellulari che cercavano di immortalarla.

«Quanto accaduto al Louvre è un altro episodio di prepotenza, l'ennesimo insulto verso tutti i cittadini. Non si tratta di proteste o manifestazioni legittime su temi comprensibili. Si tratta di atti vandalici che danneggiano il patrimonio culturale e artistico, che appartiene a tutti. L'unico risultato ottenuto è attirare l'attenzione su di sé, relegando in posizione marginale le tematiche che dicono di avere a cuore». Così su Facebook la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha commentato l'episodio. «Credo fermamente che per farsi ascoltare e capire non sia necessario utilizzare la prepotenza».

