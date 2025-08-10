Minerali e cristalli: appassionati a Montevecchio 

La nona edizione del Montevecchio minerals and crystals show ha confermato l’interesse per il mondo dei minerali, richiamando in due giorni circa 250 visitatori al Palazzo Sanna Castoldi, storica sede della Direzione delle miniere di Montevecchio. Appassionati e curiosi hanno potuto confrontarsi sugli aspetti scientifici della ricerca mineralogica e ammirare cristalli provenienti sia dal territorio che da altre parti del mondo, frutto di decenni di attività mineraria.

L’appuntamento, ideato dal Gruppo mineralogico arburese e organizzato con Lugori (concessionaria Miniera Montevecchio), Pro Loco e Comune di Guspini, ha rafforzato il ruolo del borgo minerario come tappa turistica.

Nonostante la flessione delle presenze in Sardegna e nel Medio Campidano, Miniera Montevecchio registra al 31 luglio gli stessi numeri del 2024, con circa 5mila visitatori, e si prepara al periodo di maggior afflusso, quando i turisti lasciano spazio ai gruppi sardi in visita autunnale. «La “Destinazione Sardegna” – sottolinea l’amministratore di Lugori, Manuele Levanti – necessita di attrattori fruibili tutto l’anno, come queste mostre, capaci di interessare anche un pubblico internazionale e offrire alternative al mare».

RIPRODUZIONE RISERVATA