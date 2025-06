“Mine Summer Fest” Sul palco di Serbariu il rapper Emis Killa 

Tutto è pronto per il ritorno della grande musica nella miniera di Serbariu. Sabato a partire dalle 23 ad infiammare il pubblico sarà Emis Killa, chiamato ad inaugurare il nuovo format “Mine Summer Fest”, che prevede altre tre date sempre in miniera e 6 eventi aperti al pubblico in piazza Marmilla, che allieteranno i giovedì estivi carboniensi.

Il rapper, nativo della provincia di Monza, sarà accompagnato da altri artisti e influencer quali Mattia Cerrito, Nox e Lucco. Per Emis Killa sarà l’occasione di riportare i grandi eventi musicali in uno spazio che a cavallo tra la seconda metà del primo decennio di questo secolo e la seconda di quello successivo ha accolto Jovanotti, Francesco De Gregori, Piero Pelù, Francesco Renga, Renzo Arbore. Il concerto sarà un’occasione da non perdere per tutti coloro che hanno animato la loro gioventù con pezzi come “L’erba cattiva”, “Il peggiore” o “Fratello a metà”.

La carriera di uno dei maggiori rapper degli ultimi anni è nata nel 2012 sino ad arrivare al concept album “effetto Notte” del 2023. L’anno scorso è passato alla cronaca per aver rinunciato alla sua presenza a Sanremo in seguito ad un'inchiesta che lo ha visto coinvolto. Il “Mine Summer Fest” alla miniera di Serbariu proseguirà con altre due date che vedranno protagonisti Gemitaiz e Night Skinny mentre c’è grande attesa per il nome della quarta e ultima serata.

