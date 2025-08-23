Minatori uccisi, la lapide è sparita 

Mistero a Nebida per la sparizione della targa commemorativa in ricordo dei minatori uccisi nell’eccidio del 1906. Nella piazza Santa Barbara, recentemente restaurata e restituita alla fruizione di abitanti e turisti della frazione di Iglesias, non vi è più traccia del bassorilievo in ceramica realizzato dall’artista iglesiente Stefano Cherchi. L’opera fu posizionata nel 1996, su iniziativa dell’allora sindaco Mauro Pili, in ricordo delle vittime di quelli che passarono alla storia come i Moti della Primavera del 1906 e che contarono 12 minatori morti tra i comuni di Cagliari, Villasalto, Gonnesa e, appunto, Nebida in cui vennero uccisi due scioperanti.

Non si conosce esattamente la dinamica dell’accaduto e anche gli amministratori non sanno spiegarsi che cosa possa essere successo. Al momento si possono solo fare supposizioni tra le quali, come ipotizza il vice sindaco Francesco Melis, quella che «la targa sia stata rimossa precedentemente rispetto all’inizio degli ultimi lavori di ristrutturazione». Nemmeno l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Concas, riesce a fornire una spiegazione plausibile anche «perché – spiega – essendo entrato in carica da pochi mesi, non ho avuto modo di seguire l’intero corso dei lavori. Cercherò comunque di capire, anche contattando la ditta che aveva in appalto i lavori di rifacimento della piazza, dove possa essere finita la targa».

L’ipotesi

Fra le tante supposizioni fin qui esaminate, prende sempre più corpo quella che potrebbe essere purtroppo la più negativa, ovvero che il bassorilievo sia andato perduto o distrutto proprio a seguito degli stessi lavori. «La targa – spiega Paolo Casula, referente del comitato di quartiere – si trovava dove adesso c’è la nuova fontana. Gli addetti ai lavori potrebbero aver sottovalutato l’importanza storica e culturale dell’opera decidendo di rimuoverla o addirittura di demolirla senza darne conto alle autorità competenti». Insomma, si tratta di un piccolo giallo che verosimilmente resterà irrisolto. Le uniche cose certe sono il disappunto e il rammarico dell’autore dell’opera: «Si trattava – racconta Stefano Cherchi – di un’opera dal forte valore simbolico, storico e culturale che omaggiava la memoria di due abitanti di Nebida morti per la difesa di diritti fondamentali come quelli al lavoro e alla giustizia sociale. Quello che maggiormente mi dispiace è stata l’assoluta mancanza di sensibilità nei confronti di un’opera che, al di là di tutto, era un dono fatto alla comunità nebidese».

