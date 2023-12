«Minacciato per strada, basta con l’odio» 

Denunciato dai carabinieri con l’accusa di aver insultato e minacciato il sindaco e un consigliere comunale al culmine di una discussione sul costo della Tari.

Nei guai è finito Roberto Puddu, operaio di 58 anni, che nel 2019 era stato anche candidato in una lista civica alternativa a quella del primo cittadino. Lui però si difende: «Non c’è stata nessuna aggressione né minaccia, chiederò col mio avvocato l’acquisizione dei filmati delle telecamere».

La denuncia del sindaco

Il burrascoso episodio è accaduto mercoledì in piazza Maria Vergine, a due passi dal Municipio, dove Puddu ha incrociato il primo cittadino Tomaso Locci e il consigliere Ignazio Tidu. «Questa persona ha cominciato a offendere il consigliere Tidu mentre io ero al telefono – è il racconto di Locci -, sostenendo che avessimo aumentato la Tari quando, rispetto ad altre realtà, è assolutamente la più bassa. Ha utilizzato parole molto gravi, poi ha indicato me e ha iniziato a rivolgermi gli stessi improperi, minacciandomi pesantemente. Così l’ho inseguito per chiedergli spiegazioni perché sono abituato a parlare civilmente, ma lui mi ha minacciato di nuovo attaccandomi anche per l’attività della mia famiglia, dandomi un colpo sul petto e dicendomi “ci rivediamo in giro”. A quel punto ho chiamato i carabinieri».

Poi Locci si scaglia contro quelli che definisce «i seminatori di odio sul web» che a suo avviso stanno creando un clima pericoloso. «Sui social subiamo continue aggressioni che finiscono per generare un clima per cui c’è chi si sente autorizzato ad andare a insultare il sindaco per strada. Chi di dovere deve fare qualcosa perché così non si può andare avanti, è impensabile che il sindaco e un consigliere debbano aver paura di andare al lavoro. Noi facciamo delle scelte e il dissenso si esprime col voto non aggredendo per strada o sul web. Ho deciso di fare la denuncia per il rispetto che nutro delle istituzioni che non possono essere abbandonate alla mercé di qualunque personaggio. Ringrazio il comandante dei carabinieri e della polizia locale per l’attenzione sempre dimostrata».

La difesa

Puddu dal canto suo nega tutto. «Non ho aggredito nessuno, sono loro che mi hanno risposto in malo modo dopo che gli ho chiesto perché avessero aumentato la Tari – sono le sue parole - Mi hanno detto che non capisco nulla e a quel punto ho risposto che erano dei miserabili perché non avevano riguardo per i poveri, ho voltato le spalle e me ne sono andato. Loro mi hanno seguito ma io non ho reagito. Per me era finita lì ma ora scopro che sono stato denunciato, anche se a me ancora nessuno ha notificato nulla. Sentirò l’avvocato e chiederò l’acquisizione delle immagini delle telecamere che ci sono in piazza dalle quali si capirà cosa è successo».

Alla magistratura il compito di fare chiarezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA