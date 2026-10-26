«Minacciato con un taglierino alla gola» 

Prima la richiesta di una sigaretta, poi si è ritrovato un taglierino puntato alla gola. Sono stati momenti di terrore per un ragazzo, 21 anni originario di Cagliari, che ha raccontato di aver subito un tentativo di aggressione da parte di due giovani stranieri. Sull’episodio accaduto domenica notte sul ponte di Brabau sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Il racconto

Gabriele Orrù, studente di pianoforte al Conservatorio di Sassari, domenica stava rientrando a piedi a casa dei nonni a Cabras. Aveva appena finito il turno di lavoro in un pub ed era arrivato a metà del ponte di Brabau, come lui stesso ha raccontato in un video condiviso sui social. «All’improvviso si sono avvicinati due ragazzi stranieri in monopattino e mi hanno chiesto se avessi una sigaretta – riferisce – io mi sono fermato, rispondendo di avere solo una sigaretta elettronica». Subito uno dei due si sarebbe avvicinato, avrebbe accennato un abbraccio «e mi sono ritrovato un taglierino puntato alla gola. Sono rimasto immobile, mi hanno frugato nelle tasche e poi mi hanno sedere per terra – aggiunge il 21enne – mi hanno preso il telefonino, hanno controllato anche dentro lo zaino e nel portafogli ma avevo solo le carte di credito. Dopo mi hanno restituito il cellulare rimettendo in ordine tutto all’interno della borsa. Forse cercavano contanti ma non ne avevo». Un altro saluto fra i ragazzi ma a quel punto c’è stata la reazione di Gabriele Orrù. «Ho visto che uno di loro si stava avvicinando di nuovo ma sono riuscito a fargli uno sgambetto, lui è caduto e io sono scappato – racconta – ho corso come forse non avevo fatto mai, credevo che mi stessero inseguendo e invece loro si sono diretti verso Oristano». Una volta arrivato alla rotatoria, la chiamata alla polizia.

La denuncia

Il ragazzo nei prossimi giorni formalizzerà la denuncia, «ho pubblicato il video per mettere in guardia tutte le persone che passano dal ponte di Brabau», sostiene. La polizia ha avviato gli accertamenti per chiarire l’episodio, potranno essere utili anche le immagini delle telecamere per ricostruire i movimenti dei protagonisti.

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