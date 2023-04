Minacciata da uno sconosciuto perché rifiuta di dargli l’elemosina 

L’ha avvicinata per chiederle qualche spicciolo ma non ha gradito per nulla la risposta negativa. Così ha cominciato a insultarla, minacciandola anche di aggredirla se non avesse soddisfatto immediatamente le sue richieste. La donna, residente non lontano da piazza del Carmine, ha cercato di allontanarsi insieme al suo cane per evitare che l’animale potesse anche reagire e magari mordere.

La testimonianza

«Quell’uomo – dice – mi ha riempito di parolacce per poi urlarmi contro e minacciandomi addirittura di uccidermi. Ho avuto paura», racconta chiedendo di non mettere il suo nome sul giornale per paura di possibili ritorsioni.

«Non mi è sembrato un ubriaco, almeno in quel momento. Era però aggressivo, eccessivo nelle sue parole e nel suo comportamento. Ho chiamato il 112 ma anche ho chiesto aiuto al presidente del nostro comitato di quartiere, Adolfo Costa, per chiedergli una mano.

Poche persone