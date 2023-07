Minaccia Wagner su Varsavia 

Varsavia. Nel giorno in cui Zelensky visita a Bakhmut le forze speciali ucraine impegnate nella controffensiva, un altro fronte potenziale del conflitto ucraino si delinea nell’area baltica. Varsavia ha lanciato l’allarme per il presunto spostamento di un centinaio di mercenari di Wagner dalla Bielorussia al cosiddetto Corridoio di Suwałki, passaggio strategico che collega l’enclave russa di Kaliningrad al Paese di Lukashenko, stretto fra due Stati membri della Nato: Polonia e Lituania. La milizia privata Wagner continua a rappresentare una minaccia per il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, secondo il quale è «un passo verso un ulteriore attacco ibrido al territorio polacco». «Abbiamo informazioni secondo cui oltre 100 mercenari del gruppo Wagner si sono spostati verso il corridoio di Suwałki. Probabilmente saranno travestiti da guardie di frontiera bielorusse e aiuteranno gli immigrati clandestini a entrare nel territorio polacco (...) ma forse cercheranno anche di infiltrarsi in Polonia».

L’area

Il Corridoio di Suwałki attraversa la Bielorussia, stretto e fedele alleato di Mosca, che al momento ospiterebbe il grosso dell’esercito privato di Yevgheny Prigozhin. Praticamente disabitata, questa sottile striscia di terra di nessuno è percorsa da una singola ferrovia e due arterie stradali e viene indicata dagli analisti come potenziale tallone d’Achille della Nato nella zona, perché se Mosca o chi per lei decidesse d’invaderlo, diventerebbe un cuneo fra la Polonia e i tre Stati baltici (Lituania, Lettonia e Estonia). In Ucraina, intanto, la controffensiva verso sud, nella regione di Zaporizhzhia conquista terreno - anche se Mosca afferma di aver inflitto gravi perdite al nemico - e punta con decisione verso la Crimea, che secondo il capo dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, sarà liberata “presto”.

E ieri, nella giornata che l’Ucraina ha deciso di dedicare alle forze speciali, il presidente, Volodymyr Zelensky, ha reso il suo omaggio, visitando a sorpresa le truppe d’élite nella punta dell’altro dente della controffensiva: quella di Bakhmut, ancora presidiata dalle forze russe ma in corso di accerchiamento da nord e da sud. Da San Pietroburgo, terminato il vertice tra Putin e i Paesi africani, si apprende che gli Stati che hanno partecipato al summit hanno chiesto a Mosca di ripristinare l’accordo sul grano con Kiev e Ankara e l’ombrello Onu.

RIPRODUZIONE RISERVATA