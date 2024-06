Minaccia Usa: operazione mirata contro Hezbollah 

Tel Aviv. Sui circa 110 ostaggi ancora in mano di Hamas a Gaza, 50 sono ancora vivi mentre gli altri 66 sono morti. A dare il quadro della situazione - mentre gli Usa hanno pubblicamente ammonito gli Hezbollah libanesi nello scontro con lo stato ebraico - sono state fonti della sicurezza Usa e israeliane al Wall Stret Journal (Wsj), rivedendo al ribasso di almeno 25 persone le stime sui rapiti ancora in vita circolate anche da parte del governo a Gerusalemme. La notizia sembra complicare il quadro delle trattative sulla road map del presidente Joe Biden. Di cui però non si sa più nulla in quello che appare un nuovo stallo con Hamas.

Il premier Benyamin Netanyahu anche ieri ha ribadito la posizione ufficiale di Israele: «Non lasceremo Gaza finché non ritorneranno tutti gli ostaggi e finché non avremo eliminato le capacità militari e governative di Hamas». A rendere ancora più confusa la situazione per il dopo guerra a Gaza - punto di forte attrito tra Biden e Netanyahu - è arrivata una dichiarazione del segretario generale dell'Olp Hessein al-Sheihk che, scavalcando l'Autorità nazionale palestinese (Anp), ha rivendicato per l’organizzazione il controllo futuro della Striscia, pena «una guerra civile». Se le dinamiche del conflitto nella Striscia restano un punto di frizione tra Israele e l’alleato Usa, lo stesso non avviene per il Libano degli Hezbollah. Israele continua a colpire con raid mirati, uccidendo i comandanti sul campo. L’inviato speciale Usa Amos Hochstein ha avvertito il Libano che se Hezbollah non mette fine agli attacchi contro Israele, potrebbe avviarsi un’operazione israeliana appoggiata dagli Usa.

