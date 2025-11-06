Minaccia un’infermiera del pronto soccorso 

Ha perso il controllo mentre si trovava nella sala d’attesa del pronto soccorso del Santissima Trinità, prendendosela con un’infermiera. Un’aggressione, quella commessa ieri a fine mattinata da un giovane nordafricano, per fortuna solo verbale nell’ospedale di via Is Mirrionis, e che non è degenerata soprattutto grazie all’immediato intervento delle pattuglie della Squadra volante. Gli agenti hanno bloccato e calmato l’uomo, accompagnato poi negli uffici della questura per essere identificato. Non sono scattate per ora denunce o altro: eventuali sviluppi potranno esserci in caso l’infermiera dovesse presentare una querela.

Le segnalazioni di una situazione potenzialmente pericolosa nel pronto soccorso del Santissima Trinità sono arrivate al 112 verso le 11,30. Un uomo, particolarmente agitato, se la sarebbe presa con una infermiera dell’ospedale. Un atteggiamento aggressivo verbalmente, con minacce e insulti. Le pattuglia delle volanti, sotto il coordinamento del dirigente Massimo Imbimbo, hanno raggiunto il presidio ospedaliero di Is Mirrionis, bloccando l’uomo, un cittadino straniero. Poi il trasferimento in questura, per poter svolgere tutti gli accertamenti, e il rilascio. (m. v.)

