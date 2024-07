Minaccia una passante e tenta di baciarla 

Ha iniziato chiedendo l’elemosina a una donna che passava di fronte al supermercato dove aveva la sua “postazione”. Poi avrebbe insistito, e davanti all’ennesimo rifiuto l’uomo senza fissa dimora le si sarebbe gettato addosso e, minacciandola con un coltello a serramanico, avrebbe tentato ripetutamente di baciarla. La vittima si è divincolata e nel frattempo sono arrivati i carabinieri del Radiomobile, che hanno bloccato Luigi Riezzo, di 52 anni. L’uomo è stato condotto nel carcere di Uta, in attesa di essere interrogato dal sostituto procuratore di turno. L’accusa è violenza sessuale, per la sua difesa è stata nominata un’avvocata d’ufficio, Maria Cristina Ximenes. I carabinieri hanno arrestato anche un oristanese di 39 anni, per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. È stato sorpreso per strada in possesso di tre panetti di hascisc del peso complessivo di tre etti, alcuni grammi di marijuana, una pasticca di Mdma e oltre duecento euro in contanti, ritenuti il ricavo dell’attività di spaccio. Al processo per direttissima il difensore del 39enne ha chiesto i termini a difesa: udienza rinviata e indagato rimesso in libertà, è stata la decisione del giudice.

La maxi operazione

I due arresti sono avvenuti durante un imponente servizio di controllo del territorio organizzato, a partire dall’alba di ieri, dal Comando provinciale dei carabinieri. È stata un’operazione in grande stile, che ha impegnato uomini e donne di tutti i settori in cui è suddivisa l’Arma. L’attività di prevenzione ha coinvolto, oltre che i Comandi territoriali che fanno capo a quello provinciale, anche il Nucleo anti sofisticazioni e sanità, il Nucleo ispettorato del lavoro e quello per la tutela del patrimonio culturale.

Gli scavi archeologici

Nel sito archeologico di Nora sono stati impiegati anche i carabinieri del Nucleo subacquei: affiancati da una motovedetta e da un battello pneumatico, hanno ispezionato l’area marina per valutare lo stato dei luoghi già mappati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per verificare se le correnti marine hanno portato alla luce nuovi tesori di un antico passato. Il velivolo dell’undicesimo Nucleo elicotteri dei carabinieri, di stanza a Elmas, ha fornito il supporto aereo per garantire la sicurezza delle operazioni. Non è la prima volta che l’Arma organizza servizi speciali a tutela dell’inestimabile tesoro archeologico nell’area di Nora, che anche in questo caso sono stati affiancati anche da un potenziamento della presenza dei carabinieri anche nei vari quartieri della città per garantire un’attività di prevenzione contro la criminalità.

Gli obiettivi

«Un servizio ampio ed eterogeneo», commenta il generale di brigata Luigi Grassi, comandante provinciale dei carabinieri, «a tutela della legalità in ogni sua forma, e di stretta vicinanza al cittadino. In questo periodo di intense presenze turistiche e di forte impegno nel territorio, ho voluto coinvolgere in questo servizio tutte le articolazioni dell'Arma per sfruttare al massimo gli effetti di una perfetta sinergia e coesione tra i nostri reparti. Sempre di più perseguiremo questi obiettivi, coordinandoci e condividendo idee e iniziative con la Prefettura e le altre forze dell'ordine».

RIPRODUZIONE RISERVATA