Sant’Elia.
10 febbraio 2026 alle 00:50

Minaccia un parente con un coltello: un 49enne in carcere 

Esasperato e spaventato, non ha potuto far altro che chiamare il 112 per chiedere aiuto. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile in un’abitazione a Sant’Elia: i militari sono entrati nell’appartamento fermando un uomo armato di coltello che stava minacciando di morte un familiare. Gli approfondimenti successivi hanno fatto emergere una situazione molto complicata e che sembra andasse avanti da alcuni anni. Diversi gli episodi di vessazioni, percosse, danneggiamenti e minacce subite dalla vittima. Alla fine, come disposto dal pm di turno, Pierpaolo Cao, 49 anni, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e accompagnato nel carcere di Uta.

Oggi, assistito dalla legale Miriam Monni, comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto: potrà difendersi dalle accuse e fornire la sua versione su quanto accaduto. Per ora c’è la ricostruzione fatta dai carabinieri del radiomobile, arrivati d’urgenza nell’abitazione, evitando conseguenze molto più gravi. Quando sono entrati, Cao avrebbe proseguito con le pesanti minacce, anche di morte, nei confronti del parente. Poco prima avrebbe afferrato un coltello, dalla cucina, puntandolo verso il familiare. Il 49enne è stato bloccato dai carabinieri, mentre la vittima ha riferito dei molti episodi avvenuti negli ultimi anni: aggressioni, percosse e danneggiamento di oggetti e mobili presenti in casa. Gli elementi raccolti dai militari hanno portato così il magistrato di turno a disporre il trasferimento in carcere in attesa dell’udienza di convalida, fissata per oggi. (m. v.)

