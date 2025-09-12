Minaccia un anziano per farsi dare i soldi, arrestato un 41enne  

Le richieste di denaro, anche se quasi sempre per piccole somme, andavano avanti da tempo. Via via condite da minacce sempre più esplicite, anche di morte.

Alla fine la vittima, un pensionato di 79 anni, stanco e spaventato, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Sestu che hanno immediatamente avviato le indagini coordinate dal luogotenente Riccardo Pirali. Ieri il blitz con l’arresto del presunto estorsore: Stefano Porcu, 41 anni, che è stato fermato poco dopo aver preso in consegna i soldi dopo l’ultima richiesta. Oltre che di estorsione, è ora accusato anche di stalking.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, dal 2023, al rifiuto di ulteriori elargizioni di contanti, sarebbero iniziate minacce di morte e molestie telefoniche, che avrebbero indotto la vittima a consegnare somme di diverse entità, dalle più irrisorie ad altre considerevoli, pur di essere lasciata in pace.

Ieri l’indagato avrebbe nuovamente costretto la vittima, sotto la minaccia di morte, a consegnargli una banconota da venti euro, dandosi poi alla fuga. L’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di avviare le ricerche che hanno portato a rintracciare il sospettato nel centro cittadino. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di recuperare la somma appena sottratta, subito restituita al pensionato.

Il disoccupato, difeso dall’avvocata Debora Cara, è stato accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto. Ieri la convalida dell’arresto, al termine della quale il giudice ha deciso di lasciarlo in carcere.

