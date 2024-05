Minaccia nucleare di Mosca 

Mosca. Segnali di preoccupante escalation in Ucraina: Mosca ha iniziato le annunciate esercitazioni nucleari tattiche a un passo dai confini mentre Kiev evoca uno scudo aereo dei partner occidentali, ai quali chiede di abbattere i missili russi dai loro territori o mettendo in azione i caccia della Nato. Le esercitazioni atomiche erano state ordinate il 6 maggio scorso da Vladimir Putin: il clima era surriscaldato dalle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che aveva prospettato l’invio di truppe occidentali in Ucraina per impedire a quelle russe di dilagare, mentre il ministro degli Esteri britannico David Cameron aveva dato via libera all’uso dei missili britannici forniti a Kiev per colpire in profondità anche in Russia. Posizioni che secondo Mosca hanno creato «tensioni senza precedenti» con l’Occidente.

Le manovre, che si svolgono nel distretto meridionale russo, vertono sui sistemi missilistici a corto raggio Iskander e gli ipersonici Kinzhal, che vengono montati a bordo dei caccia MiG-31. L’addestramento, immortalato dai fotogrammi pubblicati dai media russi, mira a «mantenere la prontezza delle truppe e delle unità che utilizzano armi nucleari non strategiche per reagire e garantire pienamente l’integrità territoriale e la sovranità dello Stato russo in risposta a dichiarazioni provocatorie e minacce arrivate da alcuni funzionari occidentali». Nelle stesse ore in cui iniziava l’esercitazione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba hanno alzato il livello della posta. Gli Stati Uniti e l’Europa dovrebbero fare di più per difendere l’Ucraina e gli aerei delle Nato dovrebbero abbattere i missili russi nello spazio aereo ucraino, ha detto Zelensky al New York Times: «Abbattete quello che c’è nel cielo dell’Ucraina. E dateci le armi da usare contro le forze russe al confine», è stato l’auspicio del leader, rivelando di aver chiesto a Washington di poter usare i missili Usa per colpire obiettivi militari in Russia. Poco prima, in conferenza stampa a Kiev con il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, Kuleba aveva evocato questa sorta di “scudo aereo”, invitando gli alleati a blindare i cieli delle città ucraine abbattendo i missili russi dai propri territori. «Se non volete farlo, allora forniteci i mezzi necessari, li schiereremo sul territorio ucraino e intercetteremo noi questi missili», ha esortato. Tema caro anche a Zelensky, che ha chiesto a Berlino altri Patriot. Sul terreno intanto Mosca continua ad avanzare.

