Minaccia la madre per avere soldi: 56enne in carcere 

Ha raggiunto, in piena notte, l’abitazione della madre. Una volta all’interno, nonostante il divieto di avvicinarsi alla mamma per i precedenti episodi di maltrattamento, ha minacciato la donna chiedendole dei soldi. Le urla provenienti dall’appartamento hanno preoccupato non poco i vicini: da qui la segnalazione al 112 e l’intervento immediato dei carabinieri del nucleo radiomobile. Così il 56enne, ancora particolarmente agitato forse perché sotto gli effetti dell’alcol, è stato portato via. Una volta svolti tutti gli accertamenti, il pm di turno ha disposto la custodia cautelare per l’uomo.

Vicenda dolorosa

Ancora una volta dunque un episodio di maltrattamenti in famiglia. In questo caso si tratta, come ricostruito dai militari della compagnia di Cagliari, di un figlio (il giornale non pubblica il nome a tutela della vittima di questa vicenda, la madre 78enne) che diventa un incubo per la propria famiglia. Una vicenda dolorosa perché costringe un genitore a denunciare un figlio, per cercare di ritrovare un minimo di serenità. E i militari del nucleo radiomobile, nella notte tra mercoledì e ieri, sono arrivati in tempo in un’abitazione alla Marina, per soccorrere una donna vittima degli atteggiamenti violenti del figlio 56enne. Proprio per dei precedenti episodi di maltrattamento, l’uomo non si sarebbe dovuto avvicinare alla madre perché destinatario di un ammonimento del questore di Cagliari. Con qualche difficoltà, il disoccupato è stato alla fine immobilizzato e accompagnato negli uffici della caserma di via Nuoro. Poi è scattato l’arresto. Sono emersi infatti anche gli episodi avvenuti in passato: più volte la donna è stata vittima del figlio alla disperata ricerca di soldi, tanto da arrivare a minacciare e perseguitare la madre. Nei giorni scorsi sempre i carabinieri sono intervenuti per una vicenda simile, arrestando un uomo che si era presentato a casa della ex compagna, minacciandola con un coltello. L’uomo aveva un ammonimento del questore: non si sarebbe dovuto avvicinare nei luoghi frequentati dalla ex compagna. È così finito in carcere. (m. v.)

