Minaccia la ex con un coltello: arrestato 

Si è presentato sotto casa della ex, nella zona di Monte Urpinu, per minacciarla. Le urla hanno attirato l’attenzione della donna che in un attimo ha rivissuto le paure del passato: quell’uomo era già finito nei guai per atti persecutori e scarcerato nel 2023. La vittima non ha esitato un istante: ha chiamato il 112. E quando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia sono arrivati davanti al palazzo della vittima, lui era ancora lì, armato di coltello. I militari lo hanno immobilizzato e subito dopo accompagnato in carcere a Uta. L’uomo era anche destinatario del provvedimento di ammonimento.

L’allarme

Questa la ricostruzione fatta dai militari del radiomobile e dei colleghi della stazione di Villanova su quanto accaduto martedì sera e che ha portato in cella Massimiliano Corda. Le pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto rapidamente l’abitazione della donna che poco prima aveva chiamato il 112 molto agitata per la presenza di un uomo sotto casa sua. Non una persona qualunque, ma l’ex responsabile alcuni anni fa di altri episodi di atti persecutori tanto da finire anche in carcere. Corda, secondo le accuse, avrebbe iniziato a minacciare la donna, urlandole di tutto. Spaventata e preoccupata ha chiesto aiuto.

Armato

I militari, una volta arrivati davanti all’abitazione della vittima, hanno notato il 51enne. Avrebbe anche utilizzato un coltello. A questo punto l’uomo è stato bloccato e accompagnato nella caserma di via Nuoro. Dopo i vari accertamenti sul suo passato, e visti i precedenti specifici, il pm di turno ha disposto la custodia cautelare in carcere. Anche perché Corda era destinatario anche dell’ammonimento del questore e non si sarebbe dovuto avvicinare alla donna. Le indagini, come fanno sapere i militari, vanno avanti perché sembra che l’uomo avesse ripreso a seguire la donna e ad attenderla sotto casa. Ora si attende anche l’interrogatorio di garanzia: il 51enne è difeso dall’avvocato Franco Villa.

Il passato

Sulla vicenda pesa quanto accaduto in passato. Come l’arresto avvenuto alcuni fa quando un’auto della Guardia di Finanza passava davanti all’abitazione della donna proprio mentre Corda le strappava di mano le chiavi dell'auto. La successiva querela presentata dalla donna aveva fatto scattare l’arresto con custodia in carcere. Una storia, come denunciato, fatta di insulti, minacce, telefonate e messaggi continui. E aveva preso di mira anche la madre della compagnia, assistita dall’avvocato Carlo Demurtas. (m. v.)

