Minaccia la ex con un coltello: arrestato 

La vittima, una giovane, lo accusa di averla minacciata con un coltello e di averla perseguitata. Così quando gli agenti della Squadra volante sono arrivati nell’abitazione di un 31enne, a La Vega, per lui sono scattate le manette. Non solo: su disposizione del pm Andrea Massidda, l’uomo è finito in carcere a Uta. Oggi nell’udienza di convalida (assistito dalla avvocata Rossana Palmas) avrà l’occasione di raccontare la sua versione che sarebbe completamente diversa da quella della donna.

La chiamata

L’intervento dei poliziotti è scattato giovedì. Alla centrale operativa è arrivata una richiesta di aiuto da parte di una donna che sarebbe stata minacciata con un coltello. Gli agenti delle volanti hanno raggiunto subito la zona dove sarebbe avvenuta l’aggressione. La vittima ha riferito chi fosse l’autore del gesto, aggiungendo però una serie di dettagli su altri fatti avvenuti nell’ultimo periodo. Una storia di atti persecutori pesanti. L’uomo (il giornale non pubblica il nome a tutela della donna al centro della vicenda) è stato così rintracciato nella sua abitazione. Quando i poliziotti sono arrivati, è rimasto sorpreso di quanto stesse accadendo. Poi, dopo una rapida sosta negli uffici della questura, è stato accompagnato in carcere. Oggi sarà ascoltato dal giudice per la convalida dell’arresto.

I racconti

Sulla vicenda si avranno maggiori dettagli dopo l’interrogatorio odierno. Perché l’arrestato potrebbe fornire una versione completamente diversa da quella della vittima. Ci sarebbe anche un episodio su cui gli investigatori dovranno fare chiarezza: la donna, in compagnia di un altro uomo, avrebbe raggiunto l’abitazione del fermato e ci sarebbe stato anche il danneggiamento del portoncino di casa. Ma per ora il peso maggiore lo hanno gli elementi raccolti dai poliziotti, tanto da far scattare l’arresto e la decisione del pm di far scattare la custodia cautelare in carcere.

Il precedente

Sulla scelta di far accompagnare in cella il 31enne potrebbero aver avuto un peso alcuni precedenti (per furto e spaccio), in particolare l’ultimo risalente allo scorso giugno: un arresto per maltrattamenti in famiglia. L’uomo era stato accusato di aver spintonato violentemente la madre al termine di una discussione animata. Anche in quell’occasione erano intervenuti gli agenti della Squadra volante.

