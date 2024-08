Minaccia la ex, arrestato un 39enne 

Un trentottenne cagliaritano è stato arrestato per atti persecutori. I carabinieri della sezione Radiomobile lo hanno colto in flagrante mentre minacciava la ex compagna vicino alla basilica di Bonaria.

Era stata la donna, una 31enne, a telefonare ai militari, sostenendo che l’uomo da tre anni avesse l’abitudine di perseguitarla e minacciarla. Giunti sul posto, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica mentre inveiva e minacciava la propria ex compagna. Durante la perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello da pesca e di un coltello a farfalla, con i quali avrebbe minacciato e percosso la vittima poco prima.La donna ha poi formalizzato una querela, riferendo che l'uomo si era reso protagonista di analoghi episodi negli ultimi tre anni e l’aggressore è stato trasferito in carcere a Uta.

RIPRODUZIONE RISERVATA