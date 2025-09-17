Minaccia la dipendente di un negozio 

Si è impossessato di profumi e creme per un valore di 700 euro allontanandosi dal punto vendita di via Pola senza pagare. E quando una dipendente ha provato a fermarlo, l’ha minacciata. Qualcuno intanto, avendo assistito alla scena, ha chiamato il 112 permettendo ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di arrivare rapidamente nella zona e intercettare Khadim Mbow, 23 anni del Senegal, finito in manette con l’accusa di rapina impropria.

Questa la ricostruzione dei militari intervenuti in via Pola. Decisivo l’allarme dato immediatamente da alcuni testimoni: così i carabinieri sono arrivati subito nella zona, riuscendo a rintracciare il giovane. Molto scossa la dipendente del negozio per le minacce pesanti subite poco prima. Per fortuna nessuno alla fine si è fatto male. La merce rubata è stata restituita ai responsabili dell’attività commerciale.

Dopo aver trascorso una notte nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro, il 23enne senegalese ieri mattina è stato processato per direttissima. Il giudice, come richiesto dal legale, ha concesso i termini a difesa disponendo la custodia cautelare in carcere, a Uta, per Mbow in attesa della prossima udienza. (m. v.)

