VaiOnline
Via Pola.
18 settembre 2025 alle 00:17

Minaccia la dipendente di un negozio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è impossessato di profumi e creme per un valore di 700 euro allontanandosi dal punto vendita di via Pola senza pagare. E quando una dipendente ha provato a fermarlo, l’ha minacciata. Qualcuno intanto, avendo assistito alla scena, ha chiamato il 112 permettendo ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di arrivare rapidamente nella zona e intercettare Khadim Mbow, 23 anni del Senegal, finito in manette con l’accusa di rapina impropria.

Questa la ricostruzione dei militari intervenuti in via Pola. Decisivo l’allarme dato immediatamente da alcuni testimoni: così i carabinieri sono arrivati subito nella zona, riuscendo a rintracciare il giovane. Molto scossa la dipendente del negozio per le minacce pesanti subite poco prima. Per fortuna nessuno alla fine si è fatto male. La merce rubata è stata restituita ai responsabili dell’attività commerciale.

Dopo aver trascorso una notte nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro, il 23enne senegalese ieri mattina è stato processato per direttissima. Il giudice, come richiesto dal legale, ha concesso i termini a difesa disponendo la custodia cautelare in carcere, a Uta, per Mbow in attesa della prossima udienza. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 