Minaccia la compagna: 54enne nei guai 

Anni di insulti, minacce e percosse hanno spinto la compagna a denunciarlo per mettere fine a una spirale di violenza che negli ultimi giorni era diventata insopportabile e potenzialmente pericolosa. Un cagliaritano di 54 anni è stato cosi raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna disposto dal Tribunale di Cagliari.

Le testimonianze della presunta vittima sono state fondamentali per far scattare l’intervento dei carabinieri della stazione di Sant’Avendrace. I racconti raccolti dai militari parlano infatti di comportamenti vessatori e maltrattamenti da parte del 54enne. Aggravate da ripetute ingiurie, minacce e percosse durate per anni. La situazione sarebbe precipitata a inizio mese quando la donna ha denunciato di essere stata nuovamente aggredita in un episodio che, per la sua gravità, ha tra l’altro richiesto l’intervento immediato dei carabinieri del nucleo Radiomobile. Da qui il provvedimento del divieto di avvicinamento alla vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA