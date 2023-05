Minaccia il suo legale: «Dammi 28mila euro» In cella per estorsione 

Ha accusato il suo legale di non averlo tutelato al meglio, facendogli perdere diversi soldi in una vicenda di una cessione di credito oggetto di un decreto ingiuntivo. Così ha iniziato a bersagliare il legale di messaggi su whatsapp: minacce pesantissime, chiedendo di dargli 28mila euro per evitare grossi problemi. L’avvocato, spaventato e preoccupato, si è rivolto agli agenti della Squadra Mobile, denunciando tutto e spiegando che avrebbe dovuto incontrare a breve il suo cliente, nello studio, per consegnargli un anticipo dei soldi pretesi, 2.500 euro. Così è scattata la trappola: quando Marco Guiso, 39 anni, si è seduto davanti al suo legale civilista, prendendo le banconote (precedentemente segnate), i poliziotti della quarta sezione appostati in una stanza accanto, sono intervenuti. Guiso è così finito in carcere a Uta con l’accusa di estorsione.

L’uomo, con qualche guaio alle spalle, dopo l’interrogatorio di garanzia (è difeso da Teresa Camoglio) è rimasto in cella: il giudice Luca Melis ha accolto la richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dalla pm Ginevra Grilletti. Le dichiarazioni spontanee di Guiso sono state ritenute prive di qualunque verosimiglianza, arrivando a dire di non aver mai minacciato l’avvocato nonostante la presenza dei messaggi.

Anche al momento dell’arresto in flagranza, nello studio del legale, il 39enne si è lasciato andare a un’altra frase con minacce anche di morte. Tra i tanti messaggi inviati all’avvocato, anche la foto dell’articolo di giornale riguardante il ritrovamento a Cagliari, in vico III Sant’Efisio, di una pecora sgozzata: un altro pesante avvertimento sempre su whatsapp, mentre non ci sono elementi che possano far pensare che l’abbandono dell’animale morto sia stato commesso da Guiso. Il legale, spaventato, ha anche recuperato 18mila euro. Poi sono entrati in azione i poliziotti. Sempre in tutta sicurezza, hanno assistito alla consegna dei soldi (2.500, un acconto in attesa del saldo che sarebbe avvenuto la prossima settimana): quando il 39enne ha ribadito che era denaro dovuto e che non avrebbe firmato alcuna ricevuta, gli agenti sono usciti allo scoperto e lo hanno arrestato. (m. v.)

