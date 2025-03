Minaccia il rivale con una pistola: pensionato nei guai 

Le indagini sono ancora in corso ma alcuni particolari sono già stati messi nero su bianco in un esposto spedito in Procura dai carabinieri di Nuraminis. Un pensionato di 68 anni, Paolo Succa, è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate. Nello scorso fine settimana, secondo l’accusa, si è presentato in un circolo privato per cercare un compaesano che avrebbe investito uno dei suoi cani.

Nel locale Succa, stando alle prime testimonianze che restano in attesa di ulteriori conferme da parte degli inquirenti, avrebbe tirato fuori una pistola con la quale si sarebbe rivolto a muso duro con il rivale. A questo punto gli altri avventori del circolo privato sarebbero riusciti a disarmarlo e a chiedere al telefono l’intervento dei carabinieri. All’arrivo dei militari dell’Arma, però, Succa era già sparito.

In attesa di conoscere la sua versione dei fatti, i carabinieri l’hanno denunciato per minacce aggravate. Intanto le indagini proseguono per appurare tutti i particolari di una serata difficile da dimenticare per chi frequenta quel circolo privato. (red. pro.)

